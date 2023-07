Kinderen van 5, 9 en 17 jaar zwaargewond nadat auto meermaals over de kop gaat

Bij een zwaar verkeersongeval in Vlamertinge (Ieper) vielen zaterdag drie zwaargewonden en een lichtgewonde. Een auto ging er uit de bocht, enkele malen over de kop en eindigde aan het begin van een hoppeveld. In de wagen zaten drie minderjarigen, waarbij twee kinderen van 5 en 9 jaar. Iedereen werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde om 13.05 uur op de Krommenelststraat in Vlamertinge (Ieper). Een 21-jarige jongeman uit Houthulst zat er aan het stuur van een Toyota Yaris en misrekende zich in een bocht toen hij vanuit de richting van Voormezele kwam gereden en naar Vlamertinge reed. Waarom de jongeman de controle over het stuur verloor is onduidelijk. In ieder geval botste hij rechts van de weg eerst tegen een stenen duiker waarna de wagen meermaals over de kop ging. De auto eindigde uiteindelijk terug op de vier willen in het begin van een hoppeveld. Een getuige belde onmiddellijk de hulpdiensten op want eerst leek het alsof iedereen vast in de zwaargehavende wagen zat. (lees verder onder de foto)

De auto eindigde aan het begin van een hoppeveld. — © jhm

MUG-heli

Een MUG-dienst, ambulance, politie en de brandweer van Ieper snelden ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om een bevrijding uit te voeren. Toen bleek dat er meerdere slachtoffers waren werden nog drie extra ziekenwagens opgeroepen. De MUG-helikopter van het AZ in Brugge was op dat moment min of meer in de buurt en landde om bijstand te verlenen. “Bij onze aankomst bleek er niemand meer gekneld te zitten in het voertuig”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Alle inzittenden waren al uit de wagen. Wij ruimden daarna nog brokstukken van de weg en uit het veld en zorgden voor de nodige signalisatie door de weg af te sluiten.” De Krommenelststraat bleef uiteindelijk twee uur dicht voor alle verkeer voor het onderzoek van de politie. (lees verder onder de foto)

De auto belandde naast de weg. — © jhm

Kinderen van 5 en 9

In de wagen raakten alle vier inzittenden uiteindelijk gewond. “Er vielen drie zwaargewonden en een lichtgewonde”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Een 21-jarige man uit Houthulst zat aan het stuur en in de wagen zat nog een 17-jarige vrouw. Zij raakte zwaargewond en werd met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis in Roeselare gebracht. In de wagen zat ook nog een jongen van 5 jaar en een meisje van 9 jaar.” Vermoedelijk zaten de kinderen op de achterbank van de wagen en raakten ook zij zwaargewond. De drie minderjarigen zijn uit het Ieperse. Er werd geen deskundige aangesteld omdat de omstandigheden van het eenzijdige ongeval duidelijk zijn.