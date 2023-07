Tajani volgt Silvio Berlusconi op als leider van Forza Italia

Het was de eerste keer sinds het overlijden van Berlusconi dat de partijtop bijeenkwam. Er is beslist dat Tajani de partij zal leiden tot een volgende partijtop. “Ik heb een bijna onmogelijke erfenis gekregen”, zei de 69-jarige Tajani in een toespraak voor zijn partijgenoten. “Het is niet eenvoudig om een politieke beweging te leiden die bijna dertig jaar Silvio Berlusconi als leider heeft gehad.” Hij zei “anders” te zijn dan de andere partijen in de coalitie die de Italiaanse regering steunt en die eigen identiteit in stand te willen houden. “We willen het centrum zijn van centrumrechts.”

Tajani is in Italië niet zo populair als zijn electorale concurrenten. Hij heeft een belangrijk deel van zijn loopbaan doorgebracht in Brussel, waar hij Eurocommissaris en voorzitter van het Europees Parlement was. Hij is al sinds de oprichting in 1994 lid van Forza Italia, en was bij het overlijden van Berlusconi de tweede man in de partij. De coalitie in Italië bestaat uit vier partijen, waarvan Forza Italia de kleinste is.