Grote bosbrand uitgebroken op La Palma: 140 hectare land gaat in vlammen op, meer dan 500 inwoners geëvacueerd

Op het Canarische eiland La Palma is zaterdag dor een bosbrand al zowat 140 hectare land in vlammen opgegaan. De autoriteiten hebben al minstens 500 mensen geëvacueerd. “Wees heel voorzichtig”, raadt president Fernando Clavijo aan.

Het vuur op La Palma begon zaterdagochtend in een bebost gebied in de 2.300 inwoners tellende gemeente Puntagorda, in het noorden van het Spaanse eiland. De vlammen grijpen snel om zich heen en hebben al ongeveer 140 hectare land verwoest. Zeker 11 woningen werden vernield en meer dan 500 buurtbewoners werd gevraagd te evacueren.

Volgens de president van La Palma, Fernando Clavijo, staat er een sterke wind en kan het aantal mensen dat geëvacueerd moet worden nog wel verdubbelen. “Als de wind zo blijft, hebben we middelen wel om alles onder controle te houden”, zei hij. “Maar de wind is heel veranderlijk en er wordt nog fellere wind verwacht, dus we raden iedereen aan om heel voorzichtig zijn.”

Net als in het zuiden van Europa is het in Afrika, waarvan het eiland westelijk ligt, bijzonder warm op dit moment. Er is een hittegolf aan de gang, met temperaturen van meer dan 40 graden. In Puntagorda liep de temperatuur op tot 40,3 graden.