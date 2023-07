Hollywood ligt dan wel plat, de opnames voor volgende seizoen ‘House of the dragon’ gaan gewoon door

Door de staking van scenaristen en acteurs in Hollywood lopen tal van producties vertraging op, maar dat is niet het geval voor House of the dragon. De Game of thrones-prequel teert immers vooral op acteurs uit het Verenigd Koninkrijk, die bij een andere vakbond aangesloten zijn. Dat meldt Variety.

Stranger thinsg, Deadpool 3, Mission: Imposssible 8 en ga zo maar door: de staking van de scenaristen en - sinds donderdag - ook 160.000 acteurs in Hollywood laat zich onmiddellijk voelen. Alle stakers eisen een betere en rechtvaardigere verloning en duidelijke regels rond het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in films en series van de productiehuizen, maar daar werd tijdens wekenlange onderhandelingen geen akkoord over gevonden.

Uitzondering op de regel is de populaire serie House of the dragon, de prequel op Game of thrones. Volgens Variety moeten de fans daar geen vertragingen verwachten. Dat heeft er alles mee te maken dat in die serie vooral Britse acteurs voorkomen. Zij zijn aangesloten bij de vakbond Equity, terwijl het de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA is waarbinnen gestaakt wordt.

In een statement zei Equity wel achter de staking te staan en de Amerikaanse collega’s “op alle wettelijke manieren” te zullen steunen, maar er werd wel aan toegevoegd dat alle acteurs die ook aangesloten zijn bij de Britse vakbond verondersteld worden aan het werk te blijven. “We staan zij aan zij en zullen samenwerken om de lonen en werkomstandigheden af te dwingen die alle acteurs verdienen”, klinkt het verder.

Volgens de secretaris van Equity heeft de staking in het Verenigd Koninkrijk geen juridische en wettelijke basis, en kunnen de leden daarom niet meedoen. “Acteurs die eraan meedoen in ons land, zullen geen bescherming genieten tegen de producers”, zei Paul W. Fleming.

Het eerste seizoen van House of the dragon werd al uitgezonden op HBO en nieuwe afleveringen zijn in de maak.