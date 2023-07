Waakhond bijt opnieuw in het zand bij verzet tegen overname Activision door Microsoft

De overname van speluitgever en -ontwikkelaar Activision Blizzard door softwarereus Microsoft komt steeds dichterbij. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een beroepsrechter nul op het rekest gekregen in het verzet tegen de deal. FTC wilde op de pauzeknop drukken.

In december was de FTC een juridische procedure gestart om de overname van Activision - een van de bekendste uitgevers van games, met titels als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’, ‘Overwatch’ en ‘Candy Crush’ - door Microsoft te blokkeren. De in januari 2022 aangekondigde deal van 68,7 miljard dollar zou schadelijk zijn voor consumenten: Microsoft heeft met zijn Xbox-merk een spelconsole en een platform voor cloudgaming, waarbij computerspellen draaien op externe servers en gestreamd worden naar de speler, en zou concurrenten zoals Sony (PlayStation), Nintendo (Switch) en Nvidia (cloudgamingdienst Geforce Now) kunnen verdringen.

De regulator haalde echter bakzeil: dinsdag besliste een rechter in San Francisco in het voordeel van Microsoft. FTC vocht deze beslissing aan.