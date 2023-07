Tweede melding van grensoverschrijdend gedrag tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau geseponeerd: “Geen misdrijf”

Het gaat om een melding die gemaakt is door een Antwerpse onderneemster over Instagramberichten die Rousseau stuurde naar haar zoon. De vrouw in kwestie hamert absoluut op haar anonimiteit, net om haar zoon te beschermen.

Rousseau drong er bij het Antwerpse gerecht op aan om zo snel mogelijk verhoord te worden. Dat verhoor zit er intussen op en de afdelingsprocureur liet Rousseau en zijn advocaat Christine Mussche ook officieel weten dat hij de melding seponeert “wegens geen misdrijf”.

“Recht in mijn schoenen”

“Ik sta recht in mijn schoenen”, reageert Rousseau. “Het is goed dat het parket dat nu opnieuw bevestigt. Ik focus me op mijn job, de vele mensen die me steunen en neem de komende dagen een beetje vakantie.”

Maar dat betekent niet dat alle meldingen tegen de socialist al verdwenen zijn. Er loopt nog een klacht tegen hem van een twintiger met wie hij naar verluidt een vriendschap met seksueel contact onderhield. De advocaten van de twintiger hebben het over “ernstige zedenfeiten”, maar hun cliënt stelde zich vooralsnog geen burgerlijke partij. Dat dossier zit bij het parket van Oost-Vlaanderen.

“Heksenjacht”

Eerder werd ook al in West-Vlaanderen melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, maar die aangifte is intussen ook al geseponeerd. Rousseau houdt vol dat hij onschuldig is, maar zag zich door de “aanhoudende geruchten rond zijn persoon” wel gedwongen om zich te outen als biseksueel. Zijn partij heeft het consequent over “een politiek geïnspireerde heksenjacht” tegen hun voorzitter.

