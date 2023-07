Heel dorp neemt afscheid van Romy (26), die in Australië om het leven kwam: “Iemand die haar dromen echt achterna ging”

Bijna zeshonderd vrienden, kennissen en familieleden namen zaterdagmiddag afscheid van Romy Styleman. De 26-jarige Kieldrechtse kwam op 23 juni om het leven tijdens bij een ongeval met een scooter op Magnetic Island (Australië). De uitvaart werd via live-streaming ook in Australië gevolgd.

De uitvaart vond plaats in sporthal Kriekeputte. “Hier was Romy thuis. Hier hoopten we haar weldra ook weer terug te zien. Tussen de kinderen van onze turnkring. Want dat was haar tweede leven,” vertelde voorzitster Nicole De Bock van turnkring Gymno Waasland die net als heel wat vrienden en vriendinnen van Romy aan het woord kwam. Allen hadden ze het over een vrolijke maar eigenzinnige meid die met haar twee voeten in het leven stond. “Iemand die haar dromen echt achterna ging. Die overal het goede zag en bij iedereen het goede kon losmaken,” was de rode draad. Zelfs haar eigen ‘kleine zus’ Liesje keek vol bewondering op. “

Romy op trot

Aan het einde van de dienst, die geleid werd door diaken Patrick Cappaert en begrafenisondernemer Jamie Waem uit Nieuw-Namen, nam ook de mama van Romy, Heidi Werrens, het woord. Ze omschreef hoe bang ze was tijdens het afscheid in oktober vorig jaar, maar hoe zeer ze ook genoot van de prachtige foto’s, filmpjes en verhalen die haar dochter haar tijdens haar verblijf aan de andere kant van de wereld doorstuurde en hoe zeer ze elke keer weer uitkeek naar de videocalls met Romy. “Op 28 juni kregen we nog een pakje van jou. Met cadeautjes. Een prachtige sjaal. Hij zal altijd onder mijn kussen liggen, lieve Romy.”

© ivan elegeert

Heidi vertrekt volgende week naar Tunesië waar ze een deel van de as van haar dochter zal uitstrooien. Tunesië was het eerste van de 26 landen waar Romy in haar leven ooit ‘op trot’ ging. “Maar ooit ga ik ook naar Magnetic Island, want ook ik wil voelen hoe gelukkig jij daar was.”

Bomen

Samen met haar papa Mario en met de steun van Bosplus wil de familie de herinnering aan Romy ook levendig houden door een boom te planten voor Romy. “We dromen van een boom in elk land waar je ooit was, maar waarom niet in elk land van de wereld.” De boomplantactie kan worden gesteund via www.bosplus.be/bosvoorhetleven/romy-styleman. En bij het buitengaan kreeg elke aanwezige ook een pakketje met stickers mee naar huis. “Met deze stickers laten we Romy graag de wereld zien en laten we de wereld ook Romy zien. Kleef deze sticker op eender welke plaats in de wereld en post er een foto van de Facebookpagina ‘Romy op trot’. Want de wereld ligt aan haar voeten.”