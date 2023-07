Man die overleed op fuif werd twee keer overreden door auto: “Niemand zal u iets zeggen. U verdoet uw tijd”

De 50-jarige man die vrijdagnacht stierf nadat een motorbende binnenviel op een boerenfuif in een feesttent in het Waalse Péronnes-lez-Antoing, is niet één maar twéé keer overreden door een auto. Dat is gebleken uit de autopsie. De man, en nog een tweede slachtoffer, worden gelieerd aan de motorbende Bandidos MC. Speurders die de daders zoeken, kijken nu naar hun rivalen van de Hells Angels.