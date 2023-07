Twee Vlaamse scoutsjongeren zwaargewond na ongeval in Achêne

Het ongeval zou rond 15.35 uur gebeurd zijn in Achêne, een deelgemeente van Ciney in de provincie Namen. De vier jongeren keerden terug van een kamp in Beauraing en hadden rugzakken en een tent bij zich. Wellicht verloor de bestuurder de controle over het stuur. De Citroën Berlingo waarmee ze reden belandde in de kant van de weg en liep daarbij schade op. Twee van de inzittenden raakten zwaargewond.

Er kwamen twee ambulance en nog heel wat andere wagens van de hulpdiensten ter plaatse. De jongeren werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk van waar de jongeren afkomstig waren. Volgens de politie gaat het om een Vlaamse scoutsgroep. Scouts en Gidsen Vlaanderen zegt nog geen melding te hebben gekregen van het incident.