Genekt door truck en DNA op pizzadoos: na bijna 15 jaar is verdachte voor moorden op vier sekswerkers in Long Island gevat

Na bijna 15 jaar is eindelijk een verdachte opgepakt voor de moord op vier sekswerkers in Long Island. De ‘Long Island Serial Killer’ is volgens het parket een 59-jarige architect, die op zijn werk bekend stond als een pietje precies en volgens zijn buren vooral te mijden was.

“Rex Heuermann is een duivel die onder ons rondloopt. Een roofdier dat families verwoest heeft.” Fraai was het niet, hoe de 59-jarige architect vrijdag omschreven werd door Rodney Harrison, politiecommissaris in Suffolk County. “En zonder onze mensen liep hij nog vrij rond.”

De avond voordien waren zijn mensen de man gaan arresteren in de stad New York, waar het architectenbureau van de man in Fifth Avenue gevestigd is. Al een jaar lang werd onderzocht of hij iets te maken kon hebben met de dood van de ‘Gilgo Four’, vier vrouwen die in 2010 en 2011 op een straal van goed 800 meter van elkaar aan Gilgo Beach in Long Island dood aangetroffen werden.

(lees verder onder de foto)

© via REUTERS

Veel gelijkenissen

De zaak van de ‘Gilgo Four’ deed veel stof opwaaien. Het begon allemaal toen agenten op 11 december 2010 het lichaam van de 24-jarige Melissa Barthelemey vonden in de buurt van het strand, terwijl ze eigenlijk op zoek waren naar de al meer een half jaar vermiste Shannan Gilbert (23) uit New Jersey. Twee dagen later werden de lichamen van nog drie vermoorde vrouwen gevonden: Maureen Brainard-Barnes, Amber Costello en Megan Waterman.

Hoe meer over de slachtoffers bekend raakte, hoe meer de speurders begonnen te vermoeden dat er een seriemoordenaar aan het werk was geweest. Ten eerste werden de vier lichamen in gelijkaardige houding aangetroffen, vastgebonden met een riem of tape. Drie van hen waren bovendien in jute gewikkeld. Ten tweede was er het feit dat die drie - Costello, Waterman en Barthelemey - als escortdame werkten, niet al te groot en mager gebouwd waren en hun diensten op dezelfde manier adverteerden.

(lees verder onder de foto)

© AP

DNA

In de maanden die volgden, werden lichaamsdelen van nog meer dan vijf andere mensen in de buurt gevonden. Niets daarvan leek erop te wijzen dat ze iets te maken hadden met de Gilgo Four, en dus bleven speurders jagen op de seriemoordenaar achter die eerste vier moorden.

Pas vorig jaar kwamen zij een duidelijke verdachte op het spoor. Het begon met een Chevrolet Avalanche-truck, die een getuige volgens een vorig jaar binnengekomen tip enkele uren voor de verdwijning van een van de slachtoffers op haar oprit had zien staan. De speurders hadden op dat moment al een lijst opgesteld met de namen van enkele mensen waarvan de telefoongegevens aangaven dat zij in de buurt waren in de periode van de overlijdens, en Heuermann bleek zo’n truck gehad te hebben. Uit zijn internetverkeer bleek ook dat hij geregeld opzoekingswerk deed naar de voortgang van het onderzoek.

Begin dit jaar kwam de echte doorbraak er toen speurders DNA-materiaal van de man vonden op een pizzadoos die bij het afval aan zijn werk stond. Dat kwam overeen met een haar dat op een van de slachtoffers gevonden werd, zo bleek in juni. In alle stilte werd de man nog vele weken in de gaten gehouden. Hij bleek nog steeds sekswerkers te benaderen, valse identiteitsbewijzen en wegwerptelefoons te gebruiken, en omdat hij vergunningen voor maar liefst 92 vuurwapens had groeide de vrees dat hij opnieuw zou toeslaan.

Die vrees, en het feit dat de bewijslast zo groot geworden was, deed het parket beslissen hem te laten arresteren en officieel in vervolging te stellen.

Verschillend imago

In Amerikaanse kranten wordt een erg verschillend beeld geschetst van de man. Volgens (ex-)collega’s en klanten was hij een nauwgezette werker. Een pietje precies, zouden wij daartegen zeggen. Een architect die op de ene indruk maakte met zijn oog voor detail, maar anderen tot wanhoop dreef. Zelf zegt hij in een vorig jaar op Youtube gepost interview dat hij diegene is die gebeld wordt “wanneer een routineklus plots toch niet zo vanzelfsprekend is”. Een man met een ferme staat van dienst, die al voor heel wat klanten werkte en succesvol gebouwen ontwierp.

Buren hebben het dan weer over een gevaarlijk en onberekenbaar iemand, die al eens met een bijl stond te zwaaien in zijn voortuin om kinderen te ontmoedigen hem om lekkers te vragen op Halloween. “We staken de straat over als we hem zagen”, zegt Nichols Ferchaw (24), een van die buren, in The New York Times. “Hij was geen persoon die je dichtbij je wilde.”

Vervolgd voor moord

Voor de moorden op Melissa Barthelemy, Megan Waterman en Amber Costello wordt Heuermann aangeklaagd voor moord. Hij pleitte onschuldig en zei in de rechtbank dat hij er niets mee te maken had. Hij blijft intussen opgesloten.