Cruiseschip losgeslagen na hevige windstoot in Zeebrugse haven: “Merendeel van passagiers was gelukkig op uitstap”

© YouTube Live At The Lake

In de Zeebrugse haven is zaterdagnamiddag het cruiseschip Norwegian Prima losgeslagen. Tijdens een hevige rukwind knapten de trossen en vielen twee loopbruggen in het water. “Het merendeel van de ruim 2.000 passagiers was gelukkig op uitstap aan land”, zegt woordvoerder Gert Ickx van Port Antwerp-Bruges

Met rukwinden tot 80 kilometer per uur kondigde het KMI zaterdagnamiddag voor West-Vlaanderen code geel af voor stormschade. Omstreeks 14.45 knapten bij een hevige rukwind in de Zeebrugse haven alle trossen van de aangemeerde Norwegian Prima, een cruiseschip met een capaciteit van 3.099 passagiers. Het enorme gevaarte sloeg los en twee loopbruggen belandden hierdoor in het water.

Op het moment van het incident waren er amper passagiers aan boord. “Het merendeel van de ruim 2.000 passagiers was gelukkig op uitstap aan land”, zegt woordvoerder Gert Ickx van Port Antwerp-Bruges. “Ze werden aan land gehouden terwijl drie sleepboten het schip terug naar de kade brachten. Via kortere loopbruggen konden de passagiers rond 17.15 terug aan boord gaan. Rond 19 uur kon het schip opnieuw uitvaren. Gelukkig raakte niemand gewond. De twee gezonken loopbruggen zullen later gerecupereerd worden.”

Hoe de trossen konden knappen wordt momenteel onderzocht door de haven.