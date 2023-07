Club Brugge ziet verdediger Abakar Sylla officieel naar Strasbourg in Ligue 1 trekken

Abakar Sylla trekt de deur bij Club Brugge achter zich dicht. De 20-jarige verdediger zal komend seizoen in actie komen in de Franse Ligue 1 bij Strasbourg. Aan de transfer hangt een prijskaartje van 20 miljoen euro plus bonussen.

Zaterdagavond bereikten Club en Strasbourg een akkoord over de overgang van de Ivoriaanse centrale verdediger die na amper 28 matchen voor blauw-zwart een toptransfer realiseert. Donderdag verliet Sylla vroegtijdig het oefenkamp in Nederland om zijn medische testen te gaan afleggen.

Twee jaar geleden belandde hij voor amper 200.000 euro bij de beloften van Club. Vorig seizoen brak hij dan door, nadat Carl Hoefkens hem zonder pardon in de basis had gedropt. Hij maakte centraal achterin meteen indruk, zeker in de Champions League – tegen Leverkusen (1-0) maakte hij nog de winning goal.

Dat hij nog werkpunten had was logisch, gezien zijn gebrek aan ervaring, en werd ook duidelijk want na een paar kleine blessures en rode kaarten verloor hij zijn basisplaats, maar enkele buitenlandse clubs hadden genoeg gezien. Strasbourg op kop. De Franse middenmoter staat niet bekend om zijn grote inkomende transfers, want het record is tien miljoen, maar vorige maand werd ze overgenomen door de Amerikaanse eigenaars die ook Chelsea in hun bezit hebben, en nu is er veel meer mogelijk. Tien miljoen wordt meteen vlotjes verdubbeld voor Sylla, die snel overtuigd was van het project.

Het vooruitzicht van ervaring opdoen in de Ligue 1 en dan misschien de stap zetten naar de Premier League kan ook interessant zijn, al zit er op korte termijn geen Europees voetbal in zoals bij Club.

