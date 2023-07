Vier personen doodgeschoten in Georgia, verdachte nog op de vlucht

In Hamton, in de Amerikaanse staat Georgia, zijn zaterdagochtend (lokale tijd) vier personen om het leven gekomen bij een schietpartij. De verdachte is nog op de vlucht.

De schietpartij gebeurde in Hampton, nabij Atlanta, rond 10.45 uur. De slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw, allemaal volwassenen.

De politie kon de dader identificeren, maar de man is nog op de vlucht. Over het mogelijke motief maakte ze nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk of er een link was tussen de dader en de slachtoffers.