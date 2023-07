Britse defensieminister Ben Wallace stopt ermee aan einde van ambtstermijn

De Britse defensieminister Ben Wallace houdt er aan het einde van de huidige legislatuur mee op. Dat zegt hij in een interview met The sunday times.

Wallace speelde nochtans een cruciale rol in de Britse steun aan Oekraïne na de Russische invasie, maar hij vindt het nu genoeg geweest. “Ik ben in 1999 in het Schotse parlement in de politiek gegaan”, zegt hij. “Dat is 24 jaar. Ik heb meer dan zeven jaar lang drie telefoons naast mijn bed liggen gehad.”

Hij komt niet meer op bij de volgende verkiezingen en zal ook geen ministerpost aanvaarden als die hem aangeboden wordt. Hij had eerder wel al zijn interesse geuit in de rol van secretaris-generaal van de NAVO, die momenteel door Jens Stoltenberg ingevuld wordt.