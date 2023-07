Opnieuw journalist doodgeschoten in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. De oprichter van het nieuwsportaal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, werd op de parkeerplaats van een supermarkt in de badplaats Acapulco neergekogeld. Dat bevestigde het regionale parket zaterdag.

Het motief van de moord is voorlopig nog onduidelijk, maar Matus berichtte al jarenlang over criminaliteit en het geweld in de zuidelijke deelstaat Guerrero. Het parket van Guerrero is een onderzoek gestart.

Pas vorige zaterdag werd in de westelijke deelstaat Nayarit nog een journalist vermoord teruggevonden. Mexico is volgens de organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. Sinds 2000 werden er volgens de ngo al meer dan 150 journalisten gedood. Volgens officiële statistieken werden in 2022 alleen al dertien journalisten vermoord.