Extreme hitte in Zuid-Europa is nog niet voorbij: dit zeggen de weermodellen

In Italië zijn ze al toe aan de derde hittegolf deze zomer. De piek van de nieuwe hittegolf komt naar verwachting op dinsdag, met temperaturen in het zuiden van Sardinië tot 48 graden Celsius. Mogelijk sneuvelt de warmste temperatuur ooit gemeten in Europa (48,8 graden), maar de kans daarop lijkt iets kleiner geworden dan een paar dagen geleden.

In de hoofdstad Rome zou het maandag 41 graden worden en dinsdag 43 graden, een nieuw record. De vorige recordtemperatuur dateert van vorige zomer, toen het er 40,7 graden werd. “Het is altijd warm in Rome”, zegt de 59-jarige stadsgids Felicity Hinton bij BBC. “Maar het is nu al veel langer heet dan normaal. Het is een nachtmerrie om zo door de stad te lopen. De andere gidsen en ik zijn voortdurend gestresseerd. Mensen vallen flauw tijdens rondleidingen en overal zie je ziekenwagens.” De 62-jarige Elena, die in Rome woont, vertelt ook aan BBC dat zij een duidelijke verandering heeft waargenomen in de temperaturen in 2003. “En sindsdien wordt het telkens exponentieel warmer.”

In zestien Italiaanse steden geldt zondag code rood, wat betekent dat de hitte zo intens is dat het een bedreiging vormt voor de hele bevolking, niet alleen voor kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Bologna, Rome, Bari, en Firenze.

Volgens de Italiaanse klimatoloog Giulio Betti zullen de temperaturen pieken tussen 19 en 23 juli. “Niet alleen in Italië, maar ook in Griekenland, Turkije en de Balkan. Heel wat lokale warmterecords zullen de komende dagen gebroken worden.”

In Griekenland is het al enkele dagen 40 graden en meer op de piekmomenten. De bij toeristen immens populaire Akropolis in Athene werd zelfs afgesloten voor het publiek op de warmste momenten van de dag om bezoekers te beschermen.

Op de Spaanse Canarische Eilanden heeft de hitte zaterdag al problemen veroorzaakt op La Palma. Daar woedt sinds zaterdagochtend een grote bosbrand, waardoor al zeker 4.500 hectare land in vlammen is opgegaan en meer dan 4.000 mensen geëvacueerd werden. Minstens 12 huizen werden vernield, zegt president Fernando Clavijo. Hij wijt de snelle verspreiding van de brand aan “de wind, de hittegolf en het klimaat”. Het Spaanse leger heeft 150 brandweermannen ter plaatse gestuurd om de vlammen onder controle te krijgen. Ook vanop Tenerife komt er bijstand.

Iets later komende week lijken ook landen als Servië en Hongarije getroffen te zullen worden door de hitte. Het is daar nu al enorm warm, met temperaturen die rond de 35 graden hangen, maar de temperaturen zullen wellicht nog verder stijgen.

Frequentere hittegolven

Er is niet meer naast te kijken: hittegolven, periodes van felle hitte, zagen we altijd al maar komen wereldwijd steeds frequenter en intenser voor. Ze duren ook langer, zegt klimatoloog Betti. “Elk jaar zijn het er meer en zijn ze intenser. Ze zijn bij de meest tastbare, overduidelijke en duidelijk gedocumenteerde en observeerbare gevolgen van de klimaatverandering. De zomers in Europa zijn de voorbije jaren veel warmer geworden. Zomers zonder intense en lange hittegolven bestaan gewoon niet meer. Dat is zorgwekkend. Normale zomers zijn een uitzondering geworden.”

Opmerkelijk is dat daar in ons land amper iets van te merken is. Wij hebben deze zomer al één hittegolf gehad, en de temperaturen gingen de voorbije dagen zelden boven de 25 graden. Ook de komende weken lijkt 21 graden meer de norm dan hogere temperaturen.

Ben jij of is jouw kind momenteel op zomerkamp in Zuid-Europa? Laat het ons hieronder weten.

