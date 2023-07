BBC waarschuwt werknemers dat het gedaan moet zijn met roddelen over verguisde presentator Huw Edwards

De directie van de BBC heeft het personeel in een e-mail gevraagd om te stoppen met olie op het vuur te gieten in de zaak rond Huw Edwards, de nieuwslezer die volgens The sun een minderjarige betaald zou hebben voor seksueel expliciete foto’s. “Geroddel wordt niet getolereerd”, staat daarin te lezen.

Volgens The mirror heeft de directie de mail naar alle BBC-werknemers gestuurd in de hoop dat de rust terugkeert na het recente schandaal rond de nieuwslezer. “Geroddel wordt niet getolereerd”, staat daarin te lezen. “Het doel van de e-mail is heel duidelijk om de situatie onder controle te krijgen”, zegt een bron van de Britse krant. “De medewerkers kregen duidelijk te horen dat geroddel schade kan toebrengen en niet toegestaan zal worden. De situatie werd beschreven als delicaat. En het lijkt te werken, want veel delen de personeelsleden niet over wat er aan de hand is.”

De moeder van een minderjarige beschuldigde “een bekende BBC-presentator” er vorige week in The sun van dat hij haar zoon drie jaar lang betaald had om hem seksueel expliciete foto’s van zichzelf te sturen. Dat zou begonnen zijn toen de jongen 17 jaar, en dus minderjarig, was. Met de tienduizenden euro’s die hij daarvoor kreeg, zou hij zijn cocaïneverslaving bekostigd hebben.

Merkwaardig genoeg ontkende de advocaat van de nu twintigjarige man alles wat zijn moeder zei. Uiteindelijk was het de vrouw van Huw Edwars, een gerespecteerd nieuwslezer bij BBC, die naar buiten bracht dat haar man diegene was die beschuldigd werd omdat hij er volgens haar zo erg van afzag. Hij ontkent alles, en ook de politie zegt dat er niet aantoonbaar is dat de vermeende handelingen gesteld zijn. De man blijft voorlopig wel geschorst door de BBC, dat een eigen onderzoek voert. Ondertussen gaf 53 procent in een peiling wel aan Edwards weer op het scherm te willen zijn. 32 procent van de Britten vindt dat hij de kans niet mag krijgen.

De openbare omroep zelf reageerde niet op het uitlekken van de e-mail.