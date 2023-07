Een koopje: Nederlands topschutter Xavi Simons (PSV) keert via clausule in contract voor slechts zes miljoen euro terug naar Paris Saint-Germain

PSV deed er de afgelopen maanden nochtans alles aan om Simons langer aan boord te houden en was bereid daarvoor een financieel zeer aantrekkelijke constructie te creëren. Echter zat er geen schot in dat proces en het was een veeg teken voor de Eindhovense club, dat Simons gedurende de gesprekken zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta inruilde voor een nieuwe zakelijk begeleider de Engelsman Darren Dein. Pimenta had namelijk een goede relatie met PSV’s CEO Marcel Brands.

Simons streek pas vorig seizoen neer in Eindhoven en tekende er tot 2027. Door het sterke debuutseizoen van de aanvaller in Nederland, waarin hij met 19 doelpunten topscorer van de Eredivisie werd, was er al volop interesse in het grote talent. Zijn sterk seizoen werd op het WK in Qatar ook beloond met een debuut voor de Nederlandse nationale ploeg.

Nu volgt dus de terugkeer naar PSG, waar hij het laatste deel van zijn jeugdopleiding kreeg en zeven keer in actie kwam voor het eerste elftal. De creatieveling speelde daarvoor in de jeugdopleiding van FC Barcelona.

Clausule

De beruchte clausule, waar PSV in eerste instantie schimmig over deed, maar die wel degelijk bleek te bestaan, werd door de successen van Simons een steeds groter gevaar, omdat het jonge talent daardoor voor een minimaal bedrag weer opgehaald kon worden. PSV hoopte de Nederlander te kunnen overtuigen om nog één jaar in Eindhoven te blijven en dan de stap naar een grote competitie te maken, maar die missie is niet geslaagd. Simons heeft de overtuiging dat hij na één goed jaar in de Eredivisie weer klaar is om de zware concurrentiestrijd aan te gaan bij PSG, dat met Luis Enrique, die evenals Simons een Barcelona-verleden heeft, een trainer heeft gekregen, die hem goed kent. PSG heeft alvast een koopje gedaan...