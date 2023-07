Poetin dreigt met gebruik van clusterbommen: “We hebben er genoeg en zullen ze gebruiken indien nodig”

Aan clustermunitie heeft Rusland geen gebrek. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd in een tv-interview, als reactie op de beslissing van de VS om die munitie te leveren aan Oekraïne.

“We hebben voldoende voorraad”, zei Poetin in het interview op de staatstelevisie, waaruit zondag enkele fragmenten online werden gezet. “Als de clustermunitie vanuit de VS tegen ons wordt gebruikt, hebben wij uiteraard het recht om vergelijkbare acties te ondernemen.”

Poetin zegt er ook nog dat zijn land de wapens nog niet gebruikt heeft, “ondanks een gebrek aan bepaalde soorten munitie op sommige momenten”. De realiteit is echter dat Rusland die clustermunitie al geregeld heeft gebruikt sinds het begin van de oorlog, net als Oekraïne zelf. Dat bleek net nog uit een rapport van Human Rights Watch, dat het gebruik ervan sterk bekritiseert. Volgens Oekraïne heeft Rusland van in het begin clustermunitie ingezet.

Een clusterbom is zo omstreden omdat ze in de lucht uiteenvalt en over een groot gebied tientallen kleinere explosieven afvuurt. Het is dus niet aangewezen voor gerichte aanvallen op één doelwit. Die kleinere bommen of granaten zijn ontworpen om te ontploffen zodra ze de grond raken. Maar vaak blijven op het terrein niet-ontplofte explosieven achter die, net zoals antipersoonsmijnen, jaren later nog burgers kunnen verminken of doden.

Het gebruik ervan is vooral omstreden door het hoge aantal burgerslachtoffers. Meer dan honderd landen hebben het gebruik ervan daarom verboden, maar de VS is daar geen van. Oekraïne en Rusland evenmin.

Oekraïne heeft zich ertoe verbonden die Amerikaanse clusterbommen alleen te gebruiken om grote groepen vijandelijke soldaten uiteen te drijven, maar toch wordt er met wat wantrouwen naar gekeken. Ook Rusland is op zijn hoede. Defensieminister Sjojgoe sprak al klare taal en zei dat soort aanvallen met dezelfde bommen te zullen beantwoorden.