Politie beëindigt met Belgische hulp illegale rave in Zeeland

De Nederlandse politie heeft zondagochtend in alle vroegte een einde gemaakt aan een illegaal feest bij Rilland in Zeeland. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving op Omroep Zeeland. Ook de Belgische politie schoot te hulp. Er zijn geen arrestaties verricht.

Rond 3.40 uur kwam er een melding binnen over een illegale rave, op de Grensweg bij Rilland (Zuid-Beveland), net boven de Antwerpse haven. Daar stonden zestig auto’s geparkeerd. De politie ging in gesprek met de initiatiefnemers, waarna de sfeer wat grimmig werd. Belgische politiecollega’s blokkeerden intussen de toegangswegen om te voorkomen dat er nog meer feestgangers op de rave zouden afkomen.

Uiteindelijk is met de organisatie afgesproken om het feest te beëindigen en de boel op te ruimen. Volgens de politiewoordvoerster was dat toen binnen een uur voor elkaar. Er is niemand aangehouden, wel zijn de kentekens van de auto’s genoteerd. Hoeveel feestgangers er waren, kon de woordvoerster niet zeggen.