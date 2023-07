Opnieuw toeriste gefilmd die initialen op muur Colosseum kerft

Nadat eerder al een Britse toerist was betrapt op het krassen op de muur van het Romeinse Colosseum, is nu opnieuw een toeriste gefilmd die haar initialen op de muur aan het kerven was. Het gaat volgens Newsinfrance om een 17-jarige Zwitserse toeriste.

Op beelden op sociale media is te zien dat de tiener bezig is op de muur te krassen. Even later kijkt ze verschrikt om als ze merkt dat ze gefilmd wordt. De jonge toeriste riskeert een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en een boete van maximaal 15.000 euro. De Engelsman die eerder werd betrapt, schreef later een excuusbrief en verontschuldigde zich voor zijn daad. Hij zei dat hij niet wist dat het monument zo oud was.

De Zwitserse vrouw, die met haar gezin op vakantie in Rome was, zou naar verluidt naar het Carabinieri-station zijn gebracht, waar ze werd beschuldigd van het veroorzaken van schade aan een monument van artistiek en historisch erfgoed. Soortgelijke incidenten in het Colosseum komen regelmatig voor. De Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano eist zware straffen voor de daders.

Eind juni was er eenzelfde incident in Rome: