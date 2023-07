Wie wordt de ‘running mate’ van Donald Trump? Drie vrouwen lijken in aanmerking te komen, en ze zijn niet onbesproken

Wie zou de running mate van Donald Trump worden als hij de Republikeinse nominatie binnenhaalt voor de presidentsverkiezingen in 2024, en dus zijn vicepresident als hij die zou winnen? The times heeft uit bronnen binnen de campagne van de ex-president vernomen dat hij lijntjes aan het uitleggen is naar kandidaten, en dan voornamelijk naar vrouwen. En ze zijn niet onbesproken.

De krant komt met drie namen die voorlopig bovenaan de lijst van de ex-president zouden prijken. Het gaat dan om congresleden Marjorie Taylor Greene en Elise Stefanik en Kristi Noem, de gouverneur van South Dakota. Met hun rechtse opvattingen passen zij volgens de bronnen binnen de campagne perfect in de MAGA (Make America Great Again)-aanpak van Trump.

Elise Stefanik (39) © Getty Images via AFP Een congreslid uit New York dat al sinds 2015 zetelt en daarmee een van de meest ervaren Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden is. Aanvankelijk stond ze nog bekend als gematigd conservatief, maar sinds de opkomst van Donald Trump is ze steeds verder naar de rechterzijde opgeschoven. Ze is hondstrouw en stond achter hem tijdens zijn impeachment, na de bestorming van het Capitool - “Het was de schuld van Nancy Pelosi” - en toen hij de verkiezingsresultaten aanvocht. Ze zegde hem haar steun in de presidentsrace van 2024 zelfs al toe toen hij nog niet had bekendgemaakt kandidaat te zijn.

Kristi Noem (51) © AP De gouverneur van South Dakota met de reputatie een dwarsligger en erg gemotiveerd conservatief te zijn. Zij weigerde een mondmasker te dragen in volle pandemie, steunde anti-abortuswetgeving die dat alleen toelaat als de moeder het anders niet zou overleven en is een wapenfanaat. Zo vertelde ze de National Rifle Association trots dat haar kleindochter, amper 2 jaar oud, een shotgun heeft. Ook over de LGBTQ+-gemeenschap heeft ze geen goed woord over.