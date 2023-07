SK Deinze krijgt er vijf om de oren van FC Groningen: “Resultaat is van ondergeschikt belang, we zitten mooi op schema”

SK Deinze werkte zaterdag in het Nederlandse Delden een eerste oefenwedstrijd af. De Tigers trokken tegen Nederlandse tweedeklasser FC Groningen met 5-2 aan het kortste eind. Coach Marc Grosjean kon geen beroep doen op vier spelers. Aanvaller Ilhan Fandi traint mee, maar vermijdt nog wedstrijden. Nieuwkomer Sven Braken en Sergio Moyita ondervonden hinder van kleine blessures en bleven uit voorzorg aan de kant. Beiden trainen in de komende dagen opnieuw met de groep mee. De vierde afwezige was Steve De Ridder, die ook nog niet speelklaar was.

De partij achter gesloten deuren duurde tweemaal zestig minuten. Deinze werd rond het kwartier op een 1-0-achterstand gezet. Ferdinan Marselino zette met twee doelpunten in vijf minuten de scheve situatie volledig recht en trapte zijn ploeg op een 1-2-voorsprong. Het eerste uur werd met een 2-2-tussenstand afgesloten. In het tweede uur voerden beide coaches heel wat wijzigingen door en hadden de oranjehemden het veel moeilijker. Groningen bewees dat het al iets verder stond in de voorbereiding en vond nog driemaal de weg naar doel.

“Ik ben tevreden over ons eerste oefenduel”, aldus coach Grosjean. “We sloten deze partij af zonder nieuwe blessures en iedereen heeft zijn speelminuten gekregen. Tegen een goede ploeg boden we stevig weerwerk in het eerste uur. Ik zag veel goede zaken waarop we kunnen verderbouwen. Ik wist ook dat we het in het tweede uur moeilijker zouden krijgen. Dat is geen schande, want Groningen was al aan zijn vierde oefenpartij toe. Ik besteed geen overdreven belang aan de uitslag. Het belangrijkste is dat we mooi op schema zitten.”

“Ik ga ervan uit dat er versterking op komst is. Ik zou graag nog twee en misschien zelfs drie nieuwe spelers aantrekken. Dat is een noodzaak indien we onze ambitie willen waarmaken. De mercato duurt echter nog lang. We moeten geduld hebben en de juiste keuzes maken. Het heeft geen zin om overhaaste beslissingen te nemen”, besluit de coach van Deinze.

Werken op automatismen

De 20-jarige Andreas Spegelaere ondertekende in mei een profcontract bij Deinze en lijkt in het komende seizoen heel wat speelminuten te krijgen. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij AA Gent en kwam vanaf de U16 voor SK Deinze uit. Hij ondertekende een contract tot juni 2025 met de optie op een bijkomend jaar. “Het was een vermoeiende wedstrijd”, moet Spegelaere toegeven. “Het was twee maanden geleden dat we nog eens een match hadden afgewerkt. Bovendien trainden we twee- of soms driemaal per dag, wat voelbaar was. We moeten nog vooral werken op automatismen en het maken van goede afspraken op het veld. Het zijn vaak details die een wedstrijd beslissen.”

Andreas Spegelaere lijkt volgend seizoen heel wat speelminuten te krijgen voor de oranjehemden. — © Marc Van Hecke

“De sfeer op de stage is uitstekend. Het waren al fysiek zware dagen, maar na de trainingen werd er veel gelachen. We vormen een hechte groep die voorlopig niet veel wijzigingen heeft ondergaan. We kunnen op de geleverde inspanningen in de voorbije week zeker verder bouwen”, besluit Spegelaere.