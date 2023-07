Ook Winkel Sport gaat in de voorbereiding de digitale toer op: “Evolueren mee met de clubs op ons niveau”

Ook bij Winkel Sport is het gedaan met niksen, maar met een ontbijt en een walking diner in de tuin van de voorzitter, was het vakantiegevoel nooit ver weg voor en na de eerste training zondagmorgen. Zeven nieuwkomers, waaronder Jérémy Perbet en Stephen Buyl, waren meteen op de afspraak. Winkel komt dus versterkt uit het tussenseizoen en wil zowel op als naast het veld progressie maken. De linkerkolom is het doel voor de club.

Zes dagen later dan gouw- en reeksgenoot FC Knokke schoot ook Winkel Sport uit de startblokken voor het tot nader order laatste seizoen met zowel Waalse als Vlaamse clubs in eerste nationale. Volgens sportief manager Patrick Rotsaert is het laatste woord daarover echter nog niet gezegd. “Met elf clubs dienden we een bezwaarschrift in”, zegt Rotsaert. “Net als wijzelf deden ook Knokke, KSK Heist, Dessel Sport en zelfs Patro Eisden en Mandel United dat. Of het veel zal uithalen weet ik niet, want de bond speelde het slim door de ploegen uit tweede en derde afdeling mee te laten stemmen. Omdat Thes Sport in onze reeks meestemde met het voorstel, staan wij nu met onze rug tegen de muur en dreigt eerste nationale ook regionaal te worden met zestien ploegen in Vlaanderen en twaalf in Wallonië. Dat is volgens ons een verarming, maar het valt af te wachten of we kans maken met ons bezwaar.”

Dit seizoen verandert er nog niet zoveel en is de reeks nog nationaal met drie dalers. Rotsaert brengt wel een belangrijke nuance aan. “Er zijn twee Waalse en slechts één Vlaamse daler. Het volstaat dus om één Vlaamse ploeg achter ons te houden.” Maar bij Winkel mikken ze hoger en stoppen ze de ambitie niet onder stoelen of banken.

Eerste testen

Winkel Sport slaagde erin om de kern bij elkaar te houden en zelfs een jongen zoals Drin Sula tekende bij. Met de keepers Robbe Tant (Sassport Boezinge) en Noah Vanwalleghem (KSC Wielsbeke), de spitsen Jérémy Perbet (Club Luik) en Stephen Buyl (Rupel Boom) en het trio Arne De Schepper, Jef Vandemaele en Mathieu Vervaecke van Jong Cercle werd de kern verder uitgebouwd.

“Alle posities zijn meer dan dubbel bezet en de plaatsen zullen erg duur zijn”, weet Rotsaert. “We mikken op een beter seizoen dan het vorige en een plek in de linkerkolom. Virton, La Louvière en SC Lokeren-Temse zullen bovenin meedraaien en ook Olympic Charleroi heeft een goede ploeg, net als Knokke. Over Wezet hoor ik alarmerende geruchten. José Riga is er nog coach, maar de sterkhouders zijn weg. Er zijn geen nieuwkomers en alleen maar testers. Als je de Waalse pers leest, ziet het er niet goed uit voor Wezet.”

Bij Winkel ontbraken Beyens, Clyncke en Dujardin nog op de eerste training, maar ook zij sluiten dinsdag aan en dan is de groep compleet. Komend weekend speelt men in Moeskroen tegen SK Deinze, maar donderdag is er al het eerste traditionele oefenpartijtje tegen Hooglede, de club van Jelle Cool, zoon van Winkel-voorzitter Geert.

Professioneler

Na het vroege ontbijt en de eerste training zondagmorgen waren de groep en de staf al te gast in Hooglede ten huize Geert Cool, waar de voorzitter en zijn vrouw voor een walking diner in de tuin zorgden. Winkel Sport blijft dus de familieclub bij uitstek, maar toch wordt er ook in Sint-Eloois-Winkel volop aan de toekomst gedacht. Ook Winkel gaat de digitale toer op en zo werd vorig seizoen al voor elke training met GPS’en gewerkt. Nu werd ook geïnvesteerd in een VEO-camera en daardoor kunnen voortaan tijdens de match al beelden opgevraagd en bekeken worden. “Voor de kantine kochten we ook zes nieuwe en grote televisietoestellen aan”, wil Patrick Rotsaert nog kwijt. “Op een realistische manier evolueren we mee met de trend van clubs op ons niveau.”