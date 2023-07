Anderlecht heeft nieuwe doelman beet: Fransman Maxime Dupé (30) komt transfervrij over van Toulouse

Na het vertrek van Bart Verbruggen en Hendrik Van Crombrugge had Anderlecht echt wel nood aan een nieuwe doelman. Die heeft paars-wit nu gevonden. Anderlecht heeft een akkoord met de 30-jarige Maxime Dupé.

De Franse doelman speelde afgelopen seizoen nog 38 matchen bij Toulouse in de Ligue 1 en hield daarbij 9 keer zijn netten schoon. Dupé, die met de club ook in de Ligue 2 actief was, tekende geen nieuw contract waardoor hij nu transfervrij naar Anderlecht trekt. Wellicht wordt Colin Coosemans nu weer tweede doelman. Maandag zou Dupé zijn medische testen afleggen.