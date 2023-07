Extreme hitte in Zuid-Europa, maar wat brengt het weer bij ons? Dit zeggen de voorspellingen

Zaterdag werd er een recordtemperatuur van 44,2 graden gemeten op het Griekse eiland Kreta en ook op tal van andere populaire vakantiebestemmingen in Griekenland steeg het kwik boven de 40 graden uit. Hoewel het zondag een beetje draaglijker is - in hoofdstad Athene was het rond de middag ongeveer 36 graden - zit er al een nieuwe hittegolf aan te komen. “Vanaf woensdag zal de temperatuur weer stijgen en kan het tot 44 graden worden in Athene”, luidt het bij meteorologen.

Hetzelfde verhaal in Italië (zie ook kader onderaan): ook daar worden vanaf dinsdag opnieuw recordtemperaturen verwacht. Op het eiland Sardinië kan dinsdag het kwik stijgen boven de 48,8 graden, de hoogste temperatuur die ooit in Europa gemeten werd, op 11 augustus 2021.

Bij ons?

Terwijl het in het zuiden dus puffen, zweten en blazen blijft, voorspellen de weerkaarten bij ons veel aangenamer zomerweer. Zondagnamiddag is het nog wisselend bewolkt met in de late namiddag een toenemende kans op buien in het centrale deel van het land, maar de komende dagen ziet het er vrij goed uit - al zijn lokale onweersbuien niet uit te sluiten. Een overzicht:

Maandag start zonnig, behalve over het westen en in de Ardennen waar het ochtendgrijs domineert, meldt het KMI. Aan zee kunnen er wel enkele buien vallen, maar in de loop van de dag bollen de stapelwolken op en wordt het droger en zonniger aan zee. In het noorden van het land zijn in de namiddag wel wat (stevige) buien en onweders mogelijk. De maxima liggen tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 22 graden over het noorden van het land. Aan zee zijn er rukwinden mogelijk tot 55 kilometer per uur.

Dinsdag is het zonnig met hoge bewolking en later ook stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 27 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen en tijdelijk matig uit het noordwesten aan zee.

Woensdag wisselen opklaringen af met bewolkte periodes, die soms vergezeld zijn van enkele buien vanaf de Noordzee. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit west tot noordwest.

Donderdag en vrijdag is er minder wind, maar de kans op buien blijft bestaan. Het is wisselend bewolkt en op vrijdag is er kans op een donderslag. De maxima schommelen rond 21 of 22 graden in het centrum.

