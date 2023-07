Amokmakers vallen Antwerpse scoutsgroep lastig en gooien met stenen

Een scoutsgroep uit het Antwerpse is in de nacht van zaterdag op zondag in Evergem lastiggevallen door een groepje amokmakers. Op een gegeven moment gooiden de daders zelfs met stenen, waardoor een ruit van het kamplokaal sneuvelde.

Het incident speelde zich af tussen 1 en 1.30 uur ’s nachts op een kampsite in de Evergemse deelgemeente Ertvelde. Een achttal leden van de leiding was op dat moment aanwezig op het “voorkamp”, waarop ze alles in orde zouden brengen voor het eigenlijke kamp. Op het moment van de feiten waren er dus geen andere scoutsleden aanwezig. “Gelukkig maar”, aldus Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Volgens de woordvoerder begonnen de amokmakers de aanwezige leiders zonder enige aanleiding eerst verbaal lastig te vallen. “Vervolgens begonnen ze ook met stenen te smijten en materiaal van de groep te vernietigen”, luidt het. “Eén steen ging door een ruit van het kamplokaal.”

De leiding is de confrontatie niet aangegaan, maar heeft zich meteen teruggetrokken in het kamplokaal, de deur afgesloten en de hulpdiensten verwittigd. “In mijn ogen de perfecte reactie en misschien wel de reden waarom er geen gewonden gevallen zijn en er enkel materiële schade te melden is”, zegt Van Reusel.

“Zeer uitzonderlijk”

Wie de amokmakers waren en waarom ze de scoutsgroep lastigvielen, is voorlopig niet bekend. “We hebben al contact gehad met de leiding en zij benadrukken dat er geen enkele aanleiding was. Ze hebben noch ter plaatse noch aan het thuisfront problemen met iemand en het eigenlijke kamp was zelfs nog niet begonnen. Ik wil toch nog eens benadrukken dat een dergelijke confrontatie met agressie zéér uitzonderlijk is. We organiseren ook dit jaar weer ruim 2.000 zomerkampen en zoiets maken we vrijwel nooit mee. We betreuren dit dan ook ten zeerste.”

Op aanraden van de politie is de scoutsleiding in de ruime omgeving op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, waar zondag het kamp in alle rust van start is kunnen gaan. “Hopelijk kunnen alle aanwezigen nu genieten van een deugddoend zomerkamp.”