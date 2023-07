OPROEP. “Uitvinder” van gerecht kapsalon plots overleden

Gomes, kapper van Kapsalon Tati in Rotterdam, kwam op een dag op het idee om bij zijn shoarma eens wat friet, sla, kaas en saus te doen. Dat verzoek deed hij ruim twintig jaar geleden bij zijn favoriete tent El Aviva. Het was geen gerecht dat op de menukaart stond, maar wanneer in de shoarmazaak om een “kapsalon” werd gevraagd, was het duidelijk wat er werd bedoeld.

Het gerecht groeide uit tot een wereldwijd begrip, zo benoemt een betreurde Asporaat ook in zijn Instagram-bericht. “Journalisten uit New York, China, Rusland kwamen je interviewen, omdat ze jouw verhaal zo bijzonder vonden. Maar jij bleef rustig en bescheiden zoals je altijd was. Nooit kapsones, altijd vriendelijk tegen iedereen.”

De doodsoorzaak van Gomes is nog onduidelijk. “Je vader wordt binnenkort 100 jaar. Nog heel even volhouden pa, niet doodgaan, zei je en dan zal de hele familie deze mijlpaal groots vieren. Je keek er zo naar uit. Hoezo sterf jij dan op je 47ste? Ik snap het niet. Je had nog zoveel dromen”, aldus Asporaat.

Ben jij fan van kapsalon? En waar haal je dan de beste kapsalon van Limburg? Laat het ons weten.