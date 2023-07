Autocross stopgezet na zwaar ongeval met meerdere wagens, racepiloot zit 40 minuten gekneld

De autocross in Woesten/Elverdinge nabij Ieper werd zondagmiddag vroegtijdig stilgelegd na een zwaar ongeval waarbij meerdere wagens betrokken waren. Een piloot zat door de crash gekneld in zijn wagen en het duurde 40 minuten eer de brandweer hem kon bevrijden. “Op het eerste gezicht lijken zijn verwondingen mee te vallen, maar we wachten zelf op meer nieuws. Uit respect hebben we de autocross stilgelegd”, zegt organisator Vlaamse Autocross Bond (VACB).

Al enkele jaren worden in de Ieperse regio met succes autocrossen georganiseerd. Dat was zondag ook het geval op een weide aan ‘t Wilgenerf in de Elzendammestraat in Elverdinge. Daar ging de autocross van Woesten door, georganiseerd door de Vlaamse Autocross Bond. Het evenement was een succes met talrijk opgekomen piloten en publiek. Alles verliep ook goed tot iedereen rond 16 uur opgeschrikt werd door een zwaar ongeval. .

Tijdens een rit met autocrossers kwam het tot een crash waarbij meerdere crosswagens betrokken waren. Door de klap raakte een wagen dermate zwaar beschadigd dat het dak ingeduwd werd en de piloot vast kwam te zitten in de wagen. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen. Een ziekenwagen, MUG-dienst en de brandweer haastten zich naar het terrein. De brandweer had uiteindelijk 40 minuten tijd nodig om de piloot voorzichtig uit het wrak te bevrijden. De toestand van de piloot werd opgevolgd door de MUG-arts en bleef wel de hele tijd stabiel. (lees verder onder de foto)

Het evenement ging door op een weide in de Elzendammestraat. — © FVL

Evenement stilgelegd

Ook de politie was al aanwezig op het terrein om een oogje in het zeil te houden. “In principe gaat dit om een ongeval op een privéterrein en doen wij geen vaststellingen van het ongeval als er geen doden zijn of niemand in het publiek geraakt werd”, zegt Glenn Verdru van de lokale politiezone Arro Ieper. “We doen wel vaststellingen om te kijken of alle regelgevingen nageleefd werden maar daarbij was er geen probleem. De piloot in kwestie raakte niet levensbedreigend gewond en werd naar het Jan Ypermanziekenhuis gebracht.”

Organisator Vlaamse Autocross Bond is geschrokken door het incident. “We onderzoeken nog wat er precies gebeurde,” zegt het bestuur van de organisatie. “We bekijken nu eerst hoe het met de piloot gaat, maar volgens de eerste berichten lijkt alles wel mee te vallen. Uit respect voor hem en de andere piloten werd de autocross daarna stilgelegd.”