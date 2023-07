Helikopter raakt tankstation en stort neer in Frankrijk: Vlaamse ex-hoteldirecteur en drie familieleden lichtgewond

De helikopter van Luc Vandewalle uit Kortrijk is zaterdag neergestort in Darois. Vier inzittenden werden gewond, maar niet ernstig. Vandewalle runde veertig jaar lang het Parkhotel in Kortrijk.

Vandewalle is een begenadigd helikopterpiloot. Hij vliegt al vele jaren. Hij is de voormalige directeur-eigenaar van het Parkhotel in Kortrijk, dat hij veertig jaar onder zijn hoede had. Zijn dochter nam de zaak over. (lees verder onder de foto)

Vlak voor Luc Vandewalle kerosine wilde bijtanken in de buurt van het Franse Dijon, raakte de schroef van zijn helikopter, een Bell 206 Jetranger, het tankstation. — © Guillaume Robin / France Télévisions

Vandewalle (70) bevond zich na bij het vliegveld van het Franse Darois, in de buurt van Dijon, toen de schroef van zijn helikopter, een Bell 206 Jetranger, zaterdag omstreeks 12.30 uur een tankstation raakte. Vandewalle wilde daar kerosine bijtanken. Het toestel bevond zich enkele meters boven het tarmac toen het ongeluk gebeurde, een geluk bij een ongeluk dus.

Vier gewonden

Aan boord bevond zich naast Luc Vandewalle ook zijn dochter, schoonzoon en de kleinzoon (6). Ze liepen alle vier verwondingen op. Ze konden evenwel op eigen kracht uit het toestel geraken. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.

Het onderzoek naar het ongeval werd toevertrouwd aan de luchttransportgendarmerie, een team gespecialiseerd in vliegtuigcrashes. Er werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld om het onderzoek goed te kunnen voeren.