Vier zwemmers gewond na aanval van dolfijnen

Een man van in de zestig werd zondagochtend aan een strand in de stad Mihama aangevallen door een dolfijn en liep daarbij meerdere gebroken ribben op. Daarnaast werd hij ook in het hand gebeten. Een andere man, een veertiger, werd er diezelfde ochtend meermaals in de arm gebeten en later op de dag raakten nog twee andere zwemmers gewond.

Hoewel dolfijnen normaal gezien niet agressief zijn ten opzichte van mensen en er ook borden op de lokale stranden staan die waarschuwen om de dieren niet te naderen of aan te raken, is vijandigheid ten opzichte van zwemmers niet ongehoord. Fukui, de prefectuur waar Mihama in ligt, registreerde dit jaar al zes van dergelijke aanvallen, aldus de lokale politie.

Wetenschappers hebben eerder al gesuggereerd dat wilde tuimelaars het “ongelooflijk stressvol” zouden vinden om dicht naast mensen te zwemmen.