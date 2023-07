Stakingsweekend zit erop, maar chaos met Ryanairvluchten lijkt deze zomer verre van voorbij

Maar liefst 120 Ryanair-vluchten moesten dit weekend uiteindelijk geschrapt worden, oftewel 40 procent van het totale aanbod. Slecht nieuws voor 19.000 passagiers, die op zoek moesten naar alternatieven of hun reis volledig in het water zagen vallen, zo bevestigt de directeur van Brussels South Charleroi Airport. De eerste staking van de zomer is hiermee achter de rug, maar het belooft niet de laatste te worden, verzekeren de vakbonden. “Als Ryanair niet met een degelijk voorstel over de brug komt, zullen er nog heel wat acties volgen”, belooft Didier Lebbe van christelijke vakbonden ACV Puls en CNE, die samen met de pilotenvakbond BeCa de stakingen organiseert. En die acties zijn al heel concreet. Deze zomer al volgen nog twee of drie grote stakingsdagen. “En vanaf september gaan we naar twee stakingsdagen per maand.”

Het is de piloten menens, stelt Lebbe. “Ze zijn echt woedend. Ryanair wil eenzijdig en zonder overleg morrelen aan hun rusttijden. Dat is echt ongehoord.” Maar de kern van het dispuut draait om de lonen die tijdens de coronacrisis 20 procent verlaagd werden. “Het loon is pas sinds april weer op het niveau van 2019, maar zonder indexering. Dat is niet correct. Wij hebben een inspanning gedaan tijdens de coronacrisis, nu is het aan Ryanair om correct het loon weer op te trekken.” Ryanair heeft geen respect voor zijn personeel en ook niet voor zijn passagiers, klinkt het. “Ze wisten dat als ze aan de rusttijden en lonen zouden morrelen – en dat net in het hoogseizoen –, dit de reactie zou zijn. Ze doen het hun eigen passagiers aan.”

Afgelopen weekend waren er geen gesprekken tussen de directie en vakbonden, dus het is nog maar de vraag of Ryanair enigszins bereid zal zijn om in te gaan op de eisen. De Ierse topman Michael O’Leary liet eerder al verstaan dat hij liever zijn armen amputeert dan in overleg te gaan met de vakbonden. Op een snelle oplossing moeten de bonden dus waarschijnlijk niet rekenen. En toch hebben ze geen schrik dat Ryanair de luchthaven helemaal verlaat. “Charleroi is zonder twijfel een van de meest rendabele luchthavens van Ryanair. Met amper 16 vliegtuigen draaien ze hier 12 procent van hun volledige omzet. Ik geloof dus dat we sterk in onze schoenen staan.”

En zelfs als Ryanair er de stekker volledig uittrekt, zijn er andere kapers op de kust. “Ryanair heeft hier een bijzonder lucratieve business gecreëerd. Als ze hier vertrekken, zullen er wel andere kandidaten zijn om in dat gat te springen.”