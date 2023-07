Camilla was “doodnerveus” voor kroning van Charles: “Zij had hier ook niet om gevraagd”

De Britse koningin Camilla was bijzonder zenuwachtig voor de kroning afgelopen mei. Dat zegt haar voormalige schoondochter Sara Parker Bowles aan The times.

“Camilla was echt heel erg nerveus. Ze wilde daarom de mensen van wie ze houdt om zich heen”, stelt Sara Parker Bowles, die de ceremonie ook bijwoonde. “De koning was juist helemaal niet zenuwachtig. Maar Camilla had hier ook niet om gevraagd. Ze is het menselijke gezicht van de koninklijke familie, omdat ze er eigenlijk geen deel van uitmaakt. Je hebt die buitenstaanders nodig”, vindt ze.

Sara Parker Bowles was tussen 2005 en 2018 getrouwd met Tom Parker Bowles, het oudste kind uit Camilla’s eerste huwelijk. Hun dertienjarige zoon Freddy was tijdens de kroning een van de Pages of Honour van Camilla.