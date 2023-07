2.200 euro per dag: vriend van spoorbaas Sophie Dutordoir kreeg peperduur contract bij NMBS

Tussen 2018 en 2020 huurde Ypto, de IT-dochter van de NMBS, een consultant in die moest helpen met de verhuizing van alle IT-infrastructuur naar een externe partner. Het gaat om een Brit, Hamid Aghassi, die goed bevriend is met Dutordoir. Hij factureerde 2.200 euro per dag en werkte bijna voltijds. Bij Ypto vielen facturen van 44.000 euro per maand binnen. In totaal kwam hij zo aan een jaarloon van zowat een half miljoen euro, 200.000 euro meer dan dat van Dutordoir.

De NMBS vindt bovendien geen documenten terug die kunnen aantonen dat Aghassi de opdracht kreeg via een openbare aanbesteding, wat verplicht is bij overheidsbedrijven en bij contracten van die omvang. De spoorwegmaatschappij is intussen op initiatief van Dutordoir een audit gestart.

De spoorbaas wijst zelf naar Ypto. “Ik heb hem (Aghassi, red.) in 2018 inderdaad geïntroduceerd bij het management (...). Meer niet. Ik heb Ypto niet verplicht om met hem samen te werken en heb benadrukt dat ze alle wettelijke en budgettaire procedures moesten volgen als ze hem zouden inhuren”, wordt ze in Het Laatste Nieuws geciteerd. “Als de correcte procedures niet gevolgd zijn, dan heeft het toenmalige management een grote fout gemaakt.”

Dutordoir hoopt tegen eind augustus op meer duidelijkheid van het auditcomité.