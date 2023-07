Russen melden twee doden bij “noodgeval” op Krimbrug: “Kind gewond, haar ouders overleden”

De Krimbrug verbindt het Oekraïense schiereiland, dat in 2014 geannexeerd werd door Moskou, met het Russische vasteland. “Een noodgeval heeft zich voorgedaan ter hoogte van de 145e pijler”, aldus Aksjonov rond 03.20 uur op Telegram. Verdere details over wat het noodgeval precies inhoudt, gaf hij niet. “De ordediensten en alle betrokken diensten zijn aan het werk.”

Persagentschap Reuters kon de informatie over wat er zich op de brug afspeelt nog niet bevestigen. Maar volgens blogger TalipoV Online zouden er rond 3.04 uur en 3.20 uur lokale tijd explosies gehoord zijn, meldt CNN dat de berichten niet kon verifiëren. Ook persbureau RBC-Ukraine meldde vanochtend dat er explosies waren gehoord op de brug. Maar een officiële communicatie van Oekraïne is er nog niet geweest.

Op video’s die op Telegram geplaatst zijn door de Russische nieuwsuitgever Baza, Grey Zone en andere Krim-media, is te zien hoe een deel van de brug is ingestort en een voertuig is beschadigd.

Volgens de eerste berichten zijn er ten minste twee doden en een gewonde gevallen, meldde Baza op Telegram. Volgens persagentschap Tass zou er een kind bij de gewonden zijn. Het zou gaan om een gezin uit de Russische regio Belgorod, aldus de gouverneur van de regio Vjatsjeslav Gladkov: “Vanochtend zijn we allemaal wakker geworden met informatie over de noodsituatie die plaatsvond op de Krimbrug. We zagen allemaal een video op internet van een beschadigde auto met nummerplaten van Belgorod,” schreef hij op Telegram. “Het meisje was gewond, matig gewond ... Het moeilijkste is dat haar ouders zijn overleden.”

(Lees verder onder de Tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens het Russische ministerie van Mobiliteit is er geen schade aan de steunpilaren van de brug, maar is de rijweg wel beschadigd. Het Russische nieuwsagentschap Tass meldt dat zowel het auto- als het treinverkeer over de brug is stilgelegd.

De treindiensten over de Krimbrug zullen tegen 9 uur plaatselijke tijd worden hervat, heeft de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van de Krim Aksjonov maandagochtend nog aangekondigd - dat is over ongeveer anderhalf uur. In een bericht op zijn Telegram-account zei Aksjonov dat er voor 9 uur ook meer informatie zou worden gegeven over de werking van de veerdiensten en dat wetshandhavingsinstanties meer informatie zouden geven over de oorzaken van het “incident”.

Herhaaldelijk doelwit

De zowat 19 kilometer lange brug over de Straat van Kertsj raakte in oktober 2022 door een explosie zwaar beschadigd, maar werd vervolgens weer hersteld. Eind mei gaf de Oekraïense geheime dienst voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij die ontploffing.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar is de Krim al herhaaldelijk het doelwit geweest van Oekraïense droneaanvallen. Moskou gebruikt het schiereiland als militaire uitvalsbasis.

Ondanks de gespannen situatie blijft de Krim, die alleen met de auto of de trein te bereiken is, een populaire bestemming voor Russische vakantiegangers. Aksjonov riep mensen op om kalm te blijven. Inwoners en toeristen die willen vertrekken, zouden een alternatieve route moeten nemen via de door Rusland bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne.