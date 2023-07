Vlaamse regering harmoniseert sociale huurprijzen

De Vlaamse regering past de huurprijzen voor sociale woningen aan. Wie oorspronkelijk huurde via een sociaal verhuurkantoor betaalt vanaf 1 januari 2024 minder, wie via een sociale huisvestingsmaatschappij huurt betaalt wat meer. Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) komen de huurprijzen zo meer in lijn met de kwaliteit van de woning en het inkomen.

Sinds 1 juli telt Vlaanderen 41 woonmaatschappijen, het resultaat van een fusie tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale koopmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Maar het prijsverschil tussen woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren is daarmee niet weggewerkt. Die is het gevolg van een verschillende berekeningswijze. Huurders van een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij betalen daardoor minder voor een gelijkaardige woning bij een sociaal verhuurkantoor.

LEES OOK. Al zo’n 20.000 Belgen willen ‘hamsterhuren’ om huis later te kopen: “Kunnen sparen én kennen woning al”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil de systemen nu harmoniseren. De huur voor de voormalige huurders van de sociale verhuurkantoren daalt, en wordt gecompenseerd door een hogere huur van de andere huurders. Diependaele spreekt van een “solidariteitsbijdrage”. Concreet zullen 150.000 huurders vanaf 1 januari 2024 gemiddeld 6 euro per maand meer betalen. De overige 13.000 betalen daardoor gemiddeld 50 euro per maand minder. De aanpassing geldt voor alle bestaande en nieuwe huurcontracten. De gemiddelde sociale huurder in Vlaanderen betaalt elke maand 341 euro, de mediaan ligt op 284 euro.

De hele oefening is budgetneutraal, verzekert Diependaele. “Met de ingrepen die we nu doen, garanderen we de betaalbaarheid van sociaal wonen, een betere spreiding van de lasten, en zorgen we er tegelijk voor dat op vlak van begroting dit een evenwichtige oefening is voor Vlaanderen”, klinkt het.