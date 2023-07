Pijnlijk: MLS verwelkomt Sergio Busquets op Twitter met… foto van voormalig Real Madrid-verdediger

We moeten toegeven: de speler op de foto lijkt wel op Busquets, maar het is hem allerminst. De Spaanse international die de wereldbeker kust is niet de kersverse middenvelder van Inter Miami, maar wel voormalig Real Madrid- en Liverpool-speler Álvaro Arbeloa. De erelijst erbij was gelukkig dan wel weer die van Busquets.

Het account haalde de post snel offline, maar toch hadden al snel mensen de blunder opgemerkt en op sociale media verspreid. Hopelijk herkennen ze Busquets in de Verenigde Staten binnenkort wat beter, nadat hij samen met boezemvriend Lionel Messi zal debuteren bij Inter Miami. Het duo werd zondagavond samen voorgesteld.