IN BEELD. Apetrotse David Beckham, 20.000 fans en maatje Busquets: Lionel Messi feestelijk voorgesteld bij Inter Miami

De weergoden waren Messi en Miami zondagavond niet goed gezind, maar de hevige regen kon het feestje niet verstoren. Of toch een klein beetje: de officiële voorstelling van Lionel Messi (en Sergio Busquets) liep daardoor vertraging op. Maar dat kon de 20.000 aanwezige fans niets schelen, zij wouden hun nieuwe superster koste wat kost zien.

Bijna anderhalf uur na de voorziene starttijd was het dan ook zover. Op een kletsnat podium dook de Argentijn op en sprak hij het volgelopen stadion meteen toe. “Ik twijfel er niet aan dat we samen veel plezier gaan beleven, dat we een goede tijd gaan hebben en dat er grootse dingen gaan gebeuren”, klonken de eerste woorden van Messi bij Inter Miami. Het werd meteen onthaald met een staande ovatie.

© AP

Daarna was het aan zijn coach David Beckham, die zijn kamerbrede glimlach moeilijk kon verbergen. “Tien jaar geleden, toen ik dit team oprichtte, zei ik dat het mijn droom was om de beste spelers ter wereld naar deze buitengewone stad te halen”, klonk het bij de voormalige Engelse international. “Net als jullie allemaal kan ik niet wachten om Leo het veld op te zien stappen in onze kleuren. Ik kan niet trotser zijn dan nu.”

© REUTERS

Toen iedereen z’n zegje had gedaan was het tijd om de fans met een ereronde te groeten. Samen met zijn drie zoontjes wandelde Messi over het veld, toen oudste zoon Thiago (10) alle aandacht naar zich toetrok. Hij speelde zijn zwaaiende vader tussen de benen. Voor een keer was het niet Lionel die een panna uitdeelde.

Ook boezemvriend Sergio Busquets, die Saoedi-Arabië links liet liggen voor een hereniging met Messi, werd voorgesteld. De feestelijke avond werd afgesloten met een vuurwerkshow boven het stadion.

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Beelden van de voorstelling:

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Vrijdag het grote debuut?

Messi maakt wellicht komende vrijdag zijn debuut tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Dat is een wedstrijd in het kader van de nieuwe Leagues Cup, een toernooi tussen Amerikaanse en Mexicaanse clubs. Nadien zal ook zijn debuut in de MLS snel welkom zijn, want Inter Miami staat voorlopig vijftiende en laatste in de Eastern Conference van de MLS.