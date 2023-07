Amerikaanse klimaatgezant John Kerry praat in Peking met Chinese collega na opschorting gesprekken

De ontmoeting markeert de hervatting van de dialoog over klimaatverandering tussen de twee grootste vervuilers ter wereld. China had de gesprekken in augustus vorig jaar opgeschort.

Er werden niet meteen details vrijgegeven over de inhoud van het gesprek.

Het bezoek komt op een moment dat de twee grootmachten opnieuw voorzichtig de relaties proberen te verbeteren na maanden van spanningen. Zo was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vorige maand nog in Peking en is de minister van Financiën Janet Yellen eerder deze maand in het land geweest voor gesprekken.

Kerry blijft tot woensdag in Peking. Zijn reis, de derde naar China sinds zijn aantreden in 2021, komt op een moment dat de gevolgen van de klimaatverandering over de hele wereld voelbaar zijn, met hittegolven in vele delen van de wereld.

China vormt geen uitzondering: in de hoofdstad is het al weken bijna 40 graden Celsius.

