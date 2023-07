Steekpartij op kermis was gevolg van “vete tussen twee jongerengroepen”, beelden tonen hoe politie verdachte arresteert

De steekpartij waarbij zondagavond tijdens de slotavond van de zomerkermis op de Grote Markt in Sint-Niklaas een jongere gewond raakte, is het gevolg van een vete tussen twee rivaliserende jongerengroepen uit het asielcentrum aan de Kasteelstraat. Dat zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Drie verdachten zijn opgepakt, onder wie een minderjarige. Het slachtoffer kon het ziekenhuis intussen verlaten.

Rond 21 uur kregen twee grote groepen jongeren, in totaal ging het om meer dan 50 personen, het met elkaar aan de stok op de zomerkermis op de Grote Markt. Op dat moment waren er nog honderden kermisgangers op en rond de diverse attracties aanwezig. Er ontstond ter hoogte van de botsauto’s een knokpartij waarbij één van de ruziemakers plots een groot mes bovenhaalde en een rivaal in het bovenbeen stak. Het slachtoffer, een jongeman geboren in 2006, bloedde hevig maar kon het toch nog op een lopen zetten. Aan de overkant van de Markt, ter hoogte van de Cipierskelder, zeeg hij toch neer. Een ziekenwagen bracht hem weg.

Ondertussen was een van de vermoedelijke daders weggevlucht, maar de politie kon hem snel oppakken. De man was, samen met enkele van zijn kompanen teruggelopen naar het asielcentrum van het Rode Kruis aan de Kasteelstraat. Dat centrum ligt op wandelafstand van het politiecommissariaat in de Dalstraat. “Het incident zou gelinkt zijn aan een vechtpartij de dag ervoor. Daarvan is evenwel geen aangifte gedaan”, laat het parket van Oost-Vlaanderen maandag weten. “Drie verdachten zijn opgepakt, onder wie een minderjarige.”

De feiten deden zich voor tussen de kermisattracties op de Grote Markt. — © ypw

“Onze politiemensen waren bijzonder snel met alle beschikbare ploegen ter plaatse en konden een dader heel snel aantreffen”, zegt de Sint-Niklase burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). De man werd geboeid afgevoerd en overgebracht naar het cellencomplex van het commissariaat. Volgens de burgemeester gaat het om een conflict tussen twee jongerengroepen in het centrum die het met elkaar aan de stok kregen.

Niet de eerste keer

“Het is niet de eerste keer dat er zich dat soort incidenten afspelen. Net als in het verleden zullen we ook nu samen met de leiding van het centrum bekijken wat de echte aanleiding was en wat de volgende stappen kunnen zijn. Zo zal in de loop van de dag bekeken worden of de heethoofden al dan niet naar een ander asielcentrum worden verplaatst”, aldus nog de burgemeester.

Het slachtoffer mocht intussen na verzorging het ziekenhuis weer verlaten.