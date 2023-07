De Moor: “België zal migratiedeal van EU met Tunesië bekrachtigen”

België zal het akkoord dat de Europese Unie zondag met Tunesië sloot bekrachtigen. Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor maandag in De Ochtend op Radio 1. “Het is absoluut noodzakelijk dat er afspraken gemaakt worden met landen rond de Europese Unie” van waaruit bootjes met vluchtelingen vertrekken richting Europa.

Het akkoord dat de EU en Tunesië sloten voorziet dat dat de Tunesische regering in ruil voor financiële steun maatregelen neemt om de clandestiene oversteek van migranten te stoppen. Daarnaast worden er ook over andere zaken afspraken gemaakt. Tunesië heeft hulp nodig omdat de economie van het land in zwaar weer verkeert.

De staatssecretaris maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de toestand in Tunesië, “maar niemand heeft er belang bij dat we Tunesië in de steek laten”. Europa heeft nood aan stabiele buren, aldus de Moor, die erop wijst dat ze nog in maart in Tunesië was en er met ngo’s gesproken heeft.

Ze is het ook eens met het pleidooi van onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor veilige en legale routes, maar ze wijst erop dat de vluchtelingen die op bootjes stappen niet altijd vervolgd worden in het land van herkomst. Vaak komen ze uit landen die niet in aanmerking komen voor bescherming.

Vraagtekens

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is niet te spreken over de nieuwe migratiedeal tussen de Europese Unie en Tunesië om de clandestiene oversteek van migranten naar Europa tegen te houden. “Als de EU mensenrechten serieus neemt, sluit ze de deal niet”, zegt beleidsmedewerker Thomas Willekens.

De organisatie plaatst grote vraagtekens bij de deal, die bepaalt dat de Tunesische regering financiële steun krijgt in ruil om illegale migratie te stoppen. Het akkoord ligt in lijn met de migratiedeal met Turkije uit 2016. Maar migratie naar de EU zal “blijven bestaan, los van de deals”, zegt Willekens. “De Europese Unie ontloopt haar verantwoordelijkheid en schuift die af op andere landen.” Hij wijst erop dat de migratieroutes simpelweg verschuiven, en nog gevaarlijker worden.

Bovendien neemt Tunesië het “niet nauw met de mensenrechten van mensen op de vlucht”, waarschuwt Willekens. Hij wijst erop dat het land migranten als een “gevaar” heeft bestempeld en te kennen gaf hen te willen “verjagen”. Vluchtelingenwerk Vlaanderen roept de Belgische regering daarom op zich uit te spreken tegen de deal.

Veilige mirgatieroutes

Maandag moest de Libische grenswacht nog tientallen migranten redden in een woestijngebied aan de grens met Tunesië. Zij zouden er door de Tunesische autoriteiten zijn achtergelaten zonder eten, water, of een dak boven hun hoofd. De organisatie heeft daarom “geen enkel vertrouwen” en eist “harde garanties” dat Tunesië de mensenrechten zal respecteren.

De organisatie pleit opnieuw voor veilige en legale migratieroutes. In De Ochtend was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor het eens met dat pleidooi, maar wees ze erop dat vluchtelingen die op bootjes stappen niet altijd vervolgd worden in het land van herkomst en ze vaak afkomstig zijn uit landen die niet in aanmerking komen voor bescherming. Maar “dat kun je alleen weten door mensen een eerlijke toegang te geven tot de asielprocedure”, stelt Willekens.