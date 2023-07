Al minstens 40 doden door noodweer in Zuid-Korea, president wil aanpak “volledig herzien”

In Zuid-Korea zijn al zeker 40 mensen gestorven door de zware regenval en overstromingen de afgelopen dagen. Dat dodental zal wellicht nog verder oplopen. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol liet maandag weten de aanpak van het land tegenover extreme weersverschijnselen door de klimaatverandering, “volledig” te willen herzien.

Zuid-Korea zit momenteel middenin het regenseizoen. De zware regen houdt al meer dan een week aan en veroorzaakte al verschillende aardverschuivingen en stroomstoringen. Rivieren traden buiten hun oevers en ook dammen zijn overstroomd. “Het regenseizoen is nog niet beëindigd, en volgens de weersverwachtingen zal het morgen opnieuw stortregenen”, waarschuwde de president maandag. Meer dan tienduizend bewoners moesten intussen noodgedwongen hun huis verlaten en zijn in veiligheid gebracht.

LEES OOK. Al 33 doden door noodweer in Zuid-Korea, ook in Japan eist onweer slachtoffer

“Dit soort extreme weersomstandigheden zal steeds vaker voorkomen. We moeten de klimaatsveranderen accepteren en ermee omgaan”, aldus de president. Het idee dat extreme weersverschijnselen die verband houden met de klimaatverandering “een anomalie zijn en we niet kunnen ingrijpen moet volledig herzien worden”, verklaarde hij. Yoon Suk Yeol riep daarom op tot een “buitengewone vastberadenheid” om de voorbereiding en de reactie van het land op de weersfenomen te verbeteren.

(Lees verder onder de foto’s)

© EPA-EFE

© AP

De president bracht vervolgens een bezoek aan de provincie Gyeongsangbuk-do, in het oosten, die zwaar getroffen is door de overstromingen. De meerderheid van de slachtoffers, onder wie negentien doden en acht vermisten, is afkomstig uit de bergachtige provincie. De president liet weten dat Zuid-Korea “alle beschikbare middelen zal mobiliseren”, waaronder het leger en de politie, om te helpen bij de reddingsacties.

In een ondergelopen tunnel in Osong, nabij de stad Cheongju in de centrale provincie Chungcheongbuk-do, hebben reddingswerkers maandag 13 lichamen geborgen. Een metro kwam er zaterdag onder water te staan.