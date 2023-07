2 vrouwen verkracht, 44 aangerand en 101 gefilmd: masseur veroordeeld tot 5 jaar cel, vriendin ook aanwezig in rechtbank

De Beringse masseur P. S. is maandag veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie met uitstel, in Hasselt. Heimelijk filmde hij ruim 100 vrouwen terwijl ze zich uitkleedden, onder wie een bekende Vlaamse zangeres. Bij 44 van hen ging de 49-jarige nog verder en masseerde hij hen heel intiem aan de borsten of geslachtsdelen. Bij twee van die vrouwen kwam het zelfs tot een verkrachting.

De dader was maandag samen met zijn vriendin aanwezig in de Hasseltse rechtbank. Langs de zijde van de slachtoffers daagde slechts één burgerlijke partij op. P. S. reageerde nagenoeg onbewogen op de uitspraak. Omdat het om zedenfeiten gaat en de masseur nog maar een achttal maanden in voorhechtenis zat, zal hij toch nog naar de gevangenis moeten. Zijn advocaat Luk Delbrouck lijkt niet geneigd om beroep aan te tekenen. “Je kan principieel niet akkoord gaan met de uitspraak van de rechtbank omdat hij, op één aanranding en voyeurismefeit na, aan alles schuldig is bevonden. Maar dat betekent niet dat je daarom in beroep moet gaan, als je kijkt naar de hoogte van de straf.”

Compilatie

De feiten kwamen op 14 juni 2021 aan het licht. Een slachtoffer, dat met een cadeaubon naar de massagetafel in Beringen was getrokken, deed een aangifte van verkrachting. Bij de huiszoeking die daarop volgde werden ruim honderd video’s gevonden van vrouwelijke klanten, onder wie een minderjarige. Met een camera, waarmee hij vanop afstand kon inzoomen op intieme delen, filmde hij de vrouwen terwijl ze zich omkleedden of op de massagetafel lagen. Van de beelden maakte de masseur vervolgens een compilatie.

Op zijn proces een maand geleden had P. S. er een vreemde uitleg voor. “Ik heb de beelden gemaakt om me te kunnen beschermen tegen de partners van de vrouwen. Op tv had ik zo’n voorval gezien. Die masseur werd aangeklaagd voor verkrachting terwijl dat niet het geval was. Als ik alles film, kan ik in zulke situaties weerleggen dat er geen sprake was van verkrachting omdat ik bewijsmateriaal heb.”

Achterwerk omhoog

Het voyeurisme of het filmen was de enige tenlastelegging die de Beringenaar volmondig toegaf. De aanrandingen en twee verkrachtingen betwistte hij. P. S. liet zelfs uitschijnen dat alles met wederzijdse toestemming was gebeurd en dat niet alleen hij er plezier aan had beleefd. “Sommige vrouwen gaven aan dat ze meer wilden. Voor mij lag het er vingerdik op. ‘Neen’ is er niet gezegd. Ze hijgden of staken hun achterwerk omhoog toen ik aan het masseren was”, luidde P. S. zijn alibi.

De uitleg leverde niets dan ongeloof op bij de slachtoffers en de vele advocaten in de zaal op. “Een heimelijke pervert.” “De man met de gouden klauwen.” “De stier van Paal.” Het waren maar enkele van de vele reacties. “U gaat non-verbale communicatie interpreteren als zijnde: dat is een toelating”, fulmineerde de procureur. Luk Delbrouck, advocaat van P. S., repliceerde dat veel vrouwen pas klacht hadden ingediend nadat de zaak in de media kwam. Ook hij stelde dat er heel wat klanten passeerden die niet alleen de schouders wilden laten losmaken, maar ook kwamen voor seksuele pleziertjes.

Penis in de hand gelegd

Op de video’s was te zien hoe P. S. tot vier keer toe zijn penis in de hand van een vrouw legde. Het slachtoffer wist nauwelijks wat er gebeurde omdat haar hoofd in een massagekussen lag. Ook aarzelde hij niet om met zijn geslachtsdeel tegen een twintigtal vrouwen aan te beuken. “Drie keer tegen het hoofd, 21 keer tegen het geslachtsorgaan van de vrouwen”, werd er geteld in de rechtbank.

Maar vooral de twee verkrachtingen leverden hem een zware straf op. Tijdens het onderzoek vertelden de slachtoffers dat ze in shock waren geraakt en als het ware bevroren toen de masseur toesloeg. Eind juni op het proces vorderde procureur vier jaar cel, waarvan een deel met uitstel kon. De rechter besliste maandag om de dader vijf jaar cel, waarvan drie met uitstel, op te leggen. Om van dat uitstel te kunnen genieten, mag hij gedurende vijf jaar het beroep van masseur niet meer uitoefenen. Al valt te betwijfelen of P. S. dat nog ooit zal doen omdat hij zich nu op de markt van e-bikes gestort heeft. “Ik ben tevreden dat de rechtbank hem een contact- en straatverbod opgelegd heeft, zodat hij nooit meer in de buurt van mijn cliënten kan komen”, sprak advocaat Jan Swennen.

Daarnaast speelt de masseur voor vijf jaar zijn rechten kwijt en krijgt hij nog een gepeperde rekening. Aan de vrouwen die zich burgerlijke partij stelden, is hij meerdere duizenden euro’s verschuldigd.