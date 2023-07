Twee crèches maanden geschorst na “ernstige bezorgdheden over veiligheid en kwaliteit”

Twee kinderopvangverblijven in Hoegaarden zijn geschorst door Agentschap Opgroeien. L’Olifant en zustervereniging MaMoeti werden al langer opgevolgd door het agentschap, maar de schorsing valt na “een melding over de pedagogische aanpak”. In de crèches, beide van dezelfde uitbaatster, verbleven 35 kinderen.

.”

De beslissing was niet bepaald een donderslag bij heldere hemel voor de eigenares van de twee crèches. Agentschap Opgroeien volgde beide opvangen al op sinds oktober. Het eerste onderzoek ging over de zorg voor kwaliteit, het aantal aanwezige kinderen en het betrekken van ouders. Ook de veiligheid, gezondheid en hygiëne in de opvang werden onderzocht.

Op 4 juli kwam een extra waarschuwing na een melding over de pedagogische aanpak van de twee kinderopvangen. Twee dagen later viel de beslissing over de schorsing. L’Olifant en MaMoeti blijven voorlopig gesloten tot 7 oktober.