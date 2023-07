Belg op La Palma getuigt over bosbrand: “Toen we het vuur zagen naderen tot op 150 meter, werd het tijd om te vertrekken”

Duizenden hectare bos in de as, minstens 12 huizen vernield en duizenden mensen geëvacueerd: de zware brand op het Canarische eiland La Palma blijft woeden. Ook een Belgisch gezin dat op het eiland woont, moest op de vlucht slaan. “We zagen het vuur naderen tot op 150 meter.”

Ben of ken jij iemand die op het eiland verblijft en de bosbranden van dichtbij meemaakt? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be.

De grote bosbrand op La Palma brak zaterdagochtend uit in het noordwesten van het eiland. De Spaanse politie vermoedt dat het vuur is begonnen op een nachtelijk feest in een recreatiegebied. Honderden brandweerlui en elf blushelikopters en -vliegtuigen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Zo’n 4.000 hectare bos is al in vlammen opgegaan, minstens 12 huizen werden vernield.

Iets meer dan 4.000 mensen moesten hun woningen verlaten, maar de meesten kunnen intussen terug naar huis omdat de brand geen directe dreiging meer vormt. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de brandweer heeft er goede hoop op dat dat binnen afzienbare tijd wel het geval zal zijn, aldus plaatselijke media. Het weer is intussen iets gunstiger dan de voorbije dagen, met minder warme temperaturen en een hogere vochtigheidsgraad.

LEES OOK. Ook scouts kreunen onder loden hitte op kamp in Zuid-Europa: “De ene een hitteslag, de andere vrij zwaar verbrand”

(Lees verder onder de afbeelding)

© AP

De FOD Buitenlandse Zaken laat maandag weten dat er geen Belgen in de getroffen regio geëvacueerd moesten worden door de hulpdiensten. Het consulaat van Tenerife heeft zondagavond de meerderheid van de landgenoten die in de buurt wonen, kunnen contacteren. Het gaat om een twintigtal Belgen. “Eén gezin is uit hun woning vertrokken, maar kon bij vrienden verblijven”, zegt woordvoerder Michael Mareel. Buitenlandse Zaken heeft geen weet van andere Belgen die in de problemen zijn gekomen.

Evacuatie

Marc Vanderstraeten woont op La Palma en sloeg op de vlucht toen hij de brand tot op enkele honderden meters van zijn huis zag naderen. “Toen het vuur op zo’n 150 meter van onze woning was, werd het tijd om te vertrekken”, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. “We zijn naar het zuiden gegaan, gelukkig vond ik onderdak bij vrienden. Even later kwam trouwens sowieso het bevel van de politie om te vertrekken. Iedereen uit de buurt moest geëvacueerd worden. Mensen die niet zelf konden vertrekken, werden thuis opgehaald.”

Ook de ouders van de Nederlander Maarten W. Eppich moesten halsoverkop hun woning uit en werden opgevangen door vrienden. “De politie komt aan je deur en dan heb je vijf minuten de tijd om koffers, honden en katten bij elkaar te zoeken”, vertelt hij aan de Nederlandse krant De Telegraaf. “Twee jaar geleden is een bosbrand dertig meter voor onze grond gestopt, maar het was nooit eerder zo groot als nu. Dit is echt huge.”

© EPA-EFE

© AP

© REUTERS

© EPA-EFE

© REUTERS

© EPA-EFE

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© via REUTERS

© EPA-EFE