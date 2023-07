Brussels Airlines dient klacht in tegen “onwettige staatssteun” voor luchthaven Charleroi

De klacht heeft betrekking op de ‘terminal navigation charges’, een bedrag dat luchtverkeersleider skeyes krijgt per opstijgend vliegtuig. Op Brussels Airport moeten de luchtvaartmaatschappijen een deel van dat bedrag betalen, op de regionale luchthavens komen de overheden voor het volledige bedrag tussen.

“De regionale luchthavens en Brussels Airport worden niet op dezelfde manier behandeld”, stelt von Boxberg, die sinds midden april aan het hoofd staat van Brussels Airlines. “Het is niet eerlijk dat de federale en de regionale regeringen die heffing volledig betalen op regionale luchthavens zoals die van Charleroi, die rechtstreeks met ons concurreert, terwijl wij het grootste deel ervan zelf moeten betalen.” Dat geeft Brussels Airlines een nadeel tegenover bijvoorbeeld lowcostmaatschappij Ryanair, de grootste gebruiker van de luchthaven van Charleroi.

Gelijk speelveld

Er is een tijd informeel overleg geweest over de kwestie, “maar nu hebben we het gevoel dat dit ons te veel schaadt”, aldus nog de CEO van Brussels Airlines. Daarom werd er onlangs een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie. De klacht gaat alleen uit van Brussels Airlines en is gericht tegen de luchthaven van Charleroi, omdat die de meest directe concurrent vormt.

De luchtvaartmaatschappij hoopt dat het onderzoek van de Europese Commissie zal leiden tot een “gelijk speelveld”, waarbij de heffing op de verschillende luchthavens gelijkgeschakeld wordt.