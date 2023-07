Swatch klaagt Maleisië aan voor in beslag nemen van Pride-horloges

De Maleisische afdeling van Swatch hoopt dat het Hooggerechtshof de beslissing van Binnenlandse Zaken ongedaan maakt om 172 horloges ter waarde van 64.795 ringgit (ruim 12.700 euro) in beslag te nemen. Het bedrijf vraagt ook om inbeslaggenomen stukken binnen de vijf dagen terug te sturen.

Volgens Swatch nam de overheid de horloges in beslag omdat die de LGBTQI+-gemeenschap promoten of er “elementen” van bevatten, en zo een print- en perswet uit 1984 schenden. Volgens de horlogemaker vallen de horloges niet binnen die wet, omdat het niet om publicaties gaat.

Homoseksualiteit is een misdaad in Maleisië, waar de islam de grootste religie is. Mensenrechtenorganisatie hebben al gewaarschuwd voor de groeiende intolerantie in het land tegenover de LGBTQI+-gemeenschap.

De zaak wordt op 20 juli behandeld door het Hooggerechtshof.