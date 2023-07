Tienduizenden evacuaties in China en Vietnam wegens cycloon

In het zuiden van China en in Vietnam moeten tienduizenden mensen worden geëvacueerd wegens een cycloon die er in de nacht van maandag op dinsdag aan land zou gaan. Ook worden tientallen vluchten geannuleerd.

De cycloon zal gepaard gaan met krachtige winden en stortregens langs kustlijn van de zuidelijke Chinese provincies Guangdong en Hainan. Voorlopig is waarschuwingscode oranje uitgevaardigd, de op een na hoogste alarmfase.

Volgens de krant Southern Daily zijn in de stad Yunfu, in Guangdong, al minstens 1.000 mensen geëvacueerd. Op de beurs van Hongkong is de aandelenhandel voorlopig opgeschort. Maandag omstreeks 14 uur (6 uur Belgische tijd) bevond de cycloon zich op zo’n 280 kilometer van de stadsstaat.

In Vietnam bereiden de autoriteiten zich voor op de evacuatie van 30.000 personen in de provincies Quang Ninh en Hai Phong. Volgens de Vietnamese rampenbestrijdingsdienst zou de cycloon “de hevigste in jaren kunnen zijn die de Golf van Tonkin aandoet”.