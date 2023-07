Steven Huysveld wil zich met Elene-Grotenberge aanpassen aan het moderne voetbal: “Aanvallend compartiment versterken was een noodzaak”

EEG kende vorig seizoen met een 7 op 30 een matige start. “We werden niet gespaard van zware blessures en dat speelde ons parten. Een gebrek aan efficiëntie brak ons bijna zuur op, maar gelukkig konden we ons hachje nog redden. Van gemaakte fouten moet je leren. Stilstaan is achteruitgaan en dus gaan we de aanpak aanpassen aan de evoluties in het voetbal. De intensiteit in balbezit en balverlies moet hoger. Vorig seizoen waren we in veel wedstrijden de evenknie van de tegenstrever, maar werden we overpowerd door een fysiek veel sterke tegenstrever. In overleg met Jan Van Ruyskensvelde hebben we geprobeerd om de hiaten in de ploeg op te vullen. Vooral het aanvallende compartiment had een injectie nodig. Op individuele posities hebben we wat gesleuteld. Ik denk dat we beter gewapend zijn dan vorig seizoen”, is Steven Huysveld hoopvol voor wat volgt.

Vincent Kompany

“Wat de oefenwedstrijden betreft, hebben we gezorgd voor een mix van ploegen. Speel je week na week tegen ploegen uit hogere reeksen, dan verleg je de moeilijkheidsgraad. Spelen tegen lager gekwalificeerde ploegen biedt mogelijkheden om te schuiven met de pionnen. De Beker van België is voor ons geen doel op zich, maar uiteraard neem je die wedstrijd ernstig. We ontvangen in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen BX Brussels, de ploeg van Vincent Kompany, en R. Ixelles S.C. Overleven we die ronde, dan gaat ons bekerhaal verder tegen Mandel United. Dat wordt een waardevolle test. Rek je het bekerverhaal nog iets langer, dan zorgt dat voor een mentale boost en een aangename en kwaliteitsvolle voorbereiding.”

Verrassen

Eendracht wil dit seizoen beter doen dan de elfde plaats. “Ik heb het gevoel dat de meeste ploegen in de reeks zich behoorlijk versterkt hebben. Hoger Op Kalken, SK Roeselare, VW Hamme, Avanti Stekene en Eendracht Wervik hebben goed ingekocht. Ik onderschat ook nieuwkomer Blankenberge niet en we moeten ook rekening houden met Erpe-Mere United en Pepingen-Halle, die uit de tweede afdeling degradeerden. Seizoen na seizoen verrast er een ploeg. Wie weet, zijn wij het dit seizoen.”