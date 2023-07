Liefst 65 procent van de jonge vrouwen vindt het moeilijk om het woord vagina te gebruiken. Vanwaar komt die schaamte? Wat is het verschil met een doodgewone piemel? In deze podcast halen we de poes uit het verdomhoekje, en vragen we ons af waarom zoveel vrouwen niet weten hoe hun vagina eruitziet. “Ik heb dan maar eens het spiegeltje erbij gehaald...”